LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Milan va a caccia del poke - sarà arrivo in volata a Padova

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.50: Buongiorno cominciamo ladella diciottesima. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella diciottesimadel. Dopo le tante montagne tocca nuovamente ai velocisti con l’. Si partirà da Fiera di Primiero, nell’entroterra veneto, per giungere adopo 178 chilometri e appena 550 metri di disllo. Corsa che andrà dalle montagne verso la costa e non presenterà praticamente difficoltà altimetriche: cisolo un GPM di quarta categoria, ossia Lamon (3,4 km al 5,6%). Successivamente ciun piccolo strappetto prima del traguardo volante di Valdobbiadene, l’Interdi Villorba e un altro traguardo volante a Martellago. Strada completamente pianeggiante eche chiama i velocisti. Grandissima attesa ovviamente per Jonathan, che va adella quarta vittoria.

F1, Gp Monaco: info, dove vedere il Gran Premio di Montecarlo in tv e in streaming - Andiamo quindi a vedere gli orari e tutte le info per non perdere nemmeno un giro del Gp di Monaco in tv e in streaming, in diretta e in chiaro. GP Monaco F1: lotta serrata Ferrari, Red Bull e ...

Giro d'Italia, la 18tappa in diretta live - Il Giro 2024 è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky, su Sky Go e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e ...