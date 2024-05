LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | la fuga prende corp - attesa per la volata a Padova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.42: La Lidl-Trek si è messa in testa al gruppo per controllare la corsa. Intanto i fuggitivi hanno guadagnato già due minuti. 13.38: Il gruppo lascia fare ed i quattro fuggitivi hanno già preso un minuto di vantaggio 13.33: Comincia la. Mirco Maestri, Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Mikkel Honoré (EF) e Filippo Fiorelli (Bardiani) riescono are un po’ di margine dal gruppo. 13.29: Ci stanno ancora provando altri corridori ad andare in. Tra poco ci sarà il GPM di Lamon. 13.23: Il momento della partenza Tre, due, uno, e andiamooooo See you in! #dItalia pic.twitter.com/olx2jJ7ndJ —(@ditalia) May 23,13.18: Ci sono stati subito degli attacchi in gruppo. In sei hanno provato ad allungare sul plotone. 13.16: COMINCIA UFFICIALMENTE LA! 13.