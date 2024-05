LIVE Cobolli-Shevchenko - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | il romano sogna una nuova impresa

(Di giovedì 23 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di quarti di finale dell’ATP 250 ditra Flavioed il kazako Alexander. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà in semifinale uno tra l’argentino Sebastian Baez ed il norvegese Casper Ruud., ventiduenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato dapprima il russo Karatsev, poi l’americano Shelton. Flavio nella prima parte dell’anno agonistico ha sacrificato la parentesi sudamericana sul rosso per farsi le ossa sul cemento outdoor nordamericano. Risultati incoraggianti che premiano la scelta del toscano, capace di inanellare i quarti a Montpellier, Delray Beach e gli ottavi ad Acapulco prima di disputare entrambi i Masters 1000 statunitensi. Issatosi fino alla posizione numero 56 del ranking ATPha ritrovato il feeling con il rosso europeo strappando il terzo turno nel Masters 1000 di Madrid.

Il live e la diretta testuale di Cobolli-Shevchenko, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Ginevra 2024 (terra battuta). Il giovane romano è reduce dalla straordinaria rimonta messa a segno contro l'americano Ben Shelton, numero quindici del ranking mondiale.

