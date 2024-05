LIVE Cobolli-Shevchenko 6-4 - ATP Ginevra 2024 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) SECONDO SET 6-4SET! Con ilACE Flavio porta a casa la frazione d'apertura. 40-30 SET POINT. Gran dritto lungolinea del. C'è il set point. 30-30 Decolla il recupero di dritto di, che si dispera. 15-30 Con attenzione stavolta Flavio gioca un preciso dritto inside out dopo la prima. 0-30 Risposta vincente di dritto del kazako. 0-15 Troppa fretta per, che spedisce oltre il corridoio il dritto in uscita dal servizio. 4-5 Game. Scappa via la risposta del romano, che dopo il cambio di campo servirà per il set. 40-0 Prima vincente del kazako. 30-0 Peccato. Di un soffio in corridoio il dritto incrociato del. 15-0 Non passa stavolta il dritto di Flavio. 5-3 Game. Altro gran punto del romano, che spinge a tutto braccio chiudendo con il dritto inside in.serve ora per rimanere nel set.