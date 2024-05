L’Isola 18 ha fatto anche cose buone per il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Samuel Peron ed Edoardo Stoppa Non c’è più il televoto di una volta. Le votazioni popolari risultano sempre più condizionate dalle fanbase ‘galvanizzate dai social’ che riescono a manovrare il gioco per portare avanti il preferito di turno e penalizzare personaggi invisi. Questo accadeperché la platea di pubblico, se consideriamo soprattutto i reality, si è ristretta per cui quello zoccolo duro di ‘televotanti assatanati’ ha una torta più ampia a disposizione. Non è facile trovare una soluzione ma sicuramente si possono arginare i danni. Un possibile rimedio è offerto, probabilmente in maniera inconsapevole, da questa (sfortunata) edizione deldei Famosi che sta adottando un televoto a 2 fasi. Nella prima fase, che dura da una puntata all’altra, il televoto serve a decretare il preferito da salvare dall’eliminazione. In puntata viene chiuso il televoto e ne viene aperto un altro eliminatorio tra i concorrenti non salvati.