Linda - Edoard - Kari -a, Dario e Artur chi lascia L’Isola | i sondaggi

A meno di un mese dalla fine della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, gli autori hanno deciso di buttare nel cast tre naufraghi nuovi di zecca: il comico Dario Cassini (visto recentemente a Ballando con le Stelle), la modella Linda Morselli (vista in una passata edizione di Pechino Express: era la #Mannequin in coppia con Rachele Fogar) e la modella Karina Sapsai.

Dario Cassini (dal sito Sosia e Pistoia) Tre nuovi naufraghi sono pronti a scombussolare gli equilibri dell'Isola dei Famosi 2024. Nel corso dell'ottavo appuntamento del reality, in onda stasera in prima serata su Canale 5, Vladimir Luxuria accoglierà nel gruppo il comico e attore Dario Cassini, Linda Morselli, nota alle cronache rosa per le relazioni con Valentino Rossi e Fernando Alonso, e la modella russa Karina Sapsai.

davidemaggio