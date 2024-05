L’impegno di Eni per una transizione ecologica equa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Eni festeggia settant’anni puntando sempre di più sulla sostenibilità. Questo è quello che emerge dal report 2023 “A Just Transition”, che ripercorre i progressi fatti dalla multinazionale italina dell’energia nell’ultimo anno verso una «energetica giusta con l’obiettivo al 2050 della neutralità carbonica – spiega Eni – in un’ottica di mitigazione dei costi e condivisione dei benefici sociali ed economici con i lavoratori, i fornitori, le comunità e i clienti, in maniera inclusiva e trasparente». Il report di Eni si focalizza lungo tre direttrici: neutralità carbonica al 2050, eccellenza operativa e alleanze per lo sviluppo. Questi obiettivi servono a guidare il funzionamento del modello di business che punta a migliorare gli input che arrivano all’azienda (come gli oltre dieci milioni di clienti e i settanta miliardi di capitale investito) in output (come 4,8 miliardi di remunerazione per gli azionisti e circa quattrocento cinquantamila persone raggiunte da progetti di sviluppo locale), sempre integrando i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) dell’Agenda 2030 dell’Onu.