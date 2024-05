Limonov | The Ballad - la recensione | Ritratto potente di un antieroe

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il film:: The, 2024. Regia: Kirill Serebrennikov. Cast: Ben Whishaw, Viktorija Mirošni?enko, Tomas Arana, Maša Maškova, Donald Sumpter. Genere: biografico, drammatico. Durata: 138 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Tratto dall’omonimo romanzo di Emmanuel Carrère, il film racconta la vita tumultuosa di Eduard, un poeta, scrittore e dissidente politico russo, esplorando la sua continua reinvenzione e le sue lotte contro l’autorità. A chi è consigliato? Agli appassionati del cinema visionario e audace di Kirill Serebrennikov, e a chi è affascinato dai ritratti di figure complesse e controverse. Kirill Serebrennikov è un regista noto per il suo spirito ribelle e per le sue opere provocatorie. La sua carriera è stata spesso segnata da sfide personali e politiche, come quando nel 2018 non poté partecipare al Festival di Cannes per presentare il suo film Summer (Leto) a causa degli arresti domiciliari in cui si trovava.