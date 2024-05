Libri personalizzati - la nuova moda che spopola sui social che gli utenti adorano

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lettori e non di tutto il mondo sapranno di cosa parliamo. Sta prendendo piede unasul Booktok, la sezione di Tik Tok dedicata aiche ha portato alla fama tanti nuovi titoli: in particolare è nata una tendenza che sta prendendo sempre più piede suimedia. Non solo Tik Tok, ma anche Instagram, affollatissimo di pagine a tema e creator focalizzati sui. Si tratta dell’attività di personalizzazione delle proprie opere preferite, svolta sia da professionisti della materia che da lettrici e lettori appassionati che creano video virali nei quali mostrano tutto il processo. Si sa che i primi secondi di un videosono importantissimi per catturare l’attenzione del pubblico, e certamente questi in particolare sono capaci di toccare i lettori in modi da far venire i brividi, cioè strappando la copertina ai. Ovviamente non parliamo di una violenza gratuita sui, ma del primo passo per sostituire a quella copertina una, personalizzata, realizzata da noi.