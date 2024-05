L’hub del tessile diventa realtà Ruspe al lavoro in via Baciacavallo Entro il 2026 sarà in funzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Prato davanti a tutti nella cernita degli stracci, Prato pioniera nel recupero degli abiti usati. Non poteva che essere ideato e aperto qui il primo hub nazionale di smistamento e recupero delle materie tessili per farne nuova fibra per nuovo tessuto. Un progetto avveniristico che supera i tempi e si pone come esempio virtuoso delle normative europee che impongono rifiuti zero. In via, nel terreno di proprietà di Alia Multiutility, adiacente l’impianto di Gida, risuonano i rumori delleche da ieri hanno dato il via al cantiere da 30 milioni di euro, finanziati in minima parte con il Pnrr e da Alia, l’azienda di smaltimento dei rifiuti, chela prima metà delporterà alla costruzione del Textile Hub di Prato. Un impianto di selezione automatica di rifiuti tessili post e pre-consumo. Una novità assoluta nel panorama nazionale visto che si tratta dell’unico impianto ad utilizzare l’intelligenza artificiale e una tecnologia a infrarossi altamente evoluta per effettuare la cernita per colore e per composizione dei vari materiali tessili.