L’Europa la vogliamo così | parlano gli spitzenkandidaten ma il progetto Ecr può ribaltare il quadro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si avvicina la data del voto europeo e oggi, in un dibattito a, hanno parlato anche i candidati di punta dei partiti alla guida della commissione Ue. Ursula von der Leyen ha accusato Afd e il Rassemblement National della Le Pen di voler distruggere l’Ue. “Penso che sia molto importante stabilire dei principi molto chiari per lavorare con i membri del Parlamento europeo. Il primo è a favore del, il secondo è a favore dell’Ucraina, cioè contro Putin, e il terzo è a favore dello Stato di diritto”, ha detto. “Se guardiamo, ad esempio, al Rassemblement National, o all’AfD in Germania, o a Konfederacija in Polonia, tutti questi partiti possono avere nomi e principi diversi, ma hanno una cosa in comune: sono amici di Putin e vogliono distruggere la nostra Europa, e noi non permetteremo che ciò accada”, ha concluso. I paletti di Ursula, le parole di Marine le Pen Parole che ignorano quanto affermato già a marzo da Marine Le Pen, uno smarcamento netto dalle posizioni filo-Putin: «Nel 2022 la Russia ha scatenato una guerra alle porte dell’Unione europea e una crisi geopolitica che è senza dubbio la più drammatica degli ultimi 20 anni… Ogni giorno dobbiamo il nostro rispetto e il nostro sostegno alla nazione ucraina aggredita ed è grazie all’eroica resistenza del popolo ucraino che la Russia si è trovata a subire uno scacco».