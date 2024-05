L’estate riporta il fascino della rassegna Women voci di donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 23 maggio 2024 - Sarà Paola Turci a inaugurare la terza edizionedi” in programma dal 12 luglio al 21 agosto. Il festival è realizzato in collaborazione con i Comuni di La Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Ameglia, Monterosso al Mare e ha il sostegno di Fondazione Carispezia. Si parte il 9 luglio all’anfiteatro romano di Luni con Paola Turci e Gino Castaldo ne “Il tempo dei Giganti”. Una collaborazione inedita quella tra la cantante e musicista Paola Turci e il critico musicale tra i più noti d’Italia Gino Castaldo che ha dato vita ad un nuovo progetto artistico che promette di raccontare il triennio magicomusica italiana – gli anni tra il 1979 e il 1981 di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti e tanti altri, come mai prima d’ora.