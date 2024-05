L’esplosivo trailer finale di Bad Boys | Ride or Die

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sony Pictures ha svelato in queste ore ildi Bador Die, l’ennesimo capitolo della famosa saga action. Il quarto capitolo della saga creata avviata da Michael Bay nel 1995 dal prossimo mese riporterà in sala la coppia di poliziotti più famosa del grande schermo. Stavolta i Badsaranno però alle prese con uno spinoso caso di corruzione che, a quanto pare, sarà molto personale. La release dior Die è fissata per il 13 giugno. Bador Die è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Nel cast, oltre alla coppia Will Smith/Martin Lawrence, anche Lex Elle, Ryan Castle, Paola Nunez, Vanessa Hudgens e Jacob Scipio. Le riprese si sono concluse all’inizio del mese di marzo. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 13 giugno 2024. TRAMA: Quest’estate, i “Bad” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.