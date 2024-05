L'Equipe - Nuovo infortunio per Maignan | cosa filtra verso la Salernitana e per gli Europei

(Di giovedì 23 maggio 2024)contrattempo per Mike. A poco meno di un mese dall`inizio deglicon la Francia, secondo quanto riferisce L`il portiere.

Pioli e Milan, risoluzione di contratto entro sabato: i dettagli - Per proseguire, in parallelo, con la ricerca del nuovo allenatore. La dirigenza sta facendo il ... in un contesto dove troverà spazio anche Maignan di ritorno dall'infortunio. Ieri la ripresa degli ... corrieredellosport

Bennacer, l'Arabia Saudita nel futuro: alle giuste condizioni, anche in anticipo - ... prima di riversarsi sul mercato su chiara indicazione del nuovo allenatore. Ismael Bennacer , al ... dopo i vari Theo , Maignan e Leao . Una possibile partenza di Bennacer verso oriente, dunque, ... europacalcio