Leo firma un atto di indirizzo che blocca il decreto sul redditometro Forza Italia e Lega | Abolirlo del tutto - sistema vessatorio

(Di giovedì 23 maggio 2024) La figuraccia del governo sulsi chiude con una marcia indietro del viceministro dell’Economia Maurizio Leo prima ancora del cdm di venerdì durante il quale era attesa la sua relazione sulpubblicato in Gazzetta ufficiale lunedì scorso. Dopo l’annuncio pubblico di Giorgia Meloni sulla decisione di “sospendere” il provvedimento, Leo giovedì ha infattito undicon cuiil ritorno in vigore dello strumento per la “determinazione sintetica del reddito” che era stato sospeso dalDignità nel 2018. Fonti di governo mercoledì hanno comunque precisato che il differimento dell’applicazione è previsto in attesa “di un successivo provvedimento normativo di revisione dell’istituto”.continuano a spingere per la completa cancellazione. “Ilva abolito”, dichiara il capogruppo dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, annunciando che il gruppo azzurro a Palazzo Madama ha predisposto un emendamento “per abrogare questo strumento obsoleto che è stato sostituito dalle nuove normative fiscali volute dal governo di centrodestra”.