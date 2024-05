Le società di calcio non sono un buon affare - l’Inter piena di debiti nessuno la vuole The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) La storia del passaggio in pegno delda Zhang a Oaktree andrebbe sgrezzata da un bel po’ di narrazione posticcia. Ne abbiamo scritto anche noi. All’estero hanno le idee abbastanza chiare, sul contesto dell’operazione. Theper esempio ripercorre tutta la vicenda in un lungo articolo, dal quale vanno evidenziati un paio di punti. Tanto per cominciare che l’idea che i giornali italiani hanno rilanciato fino a poche ore dalla scadenza del finanziamento, ovvero che Zhang si salvasse grazie ad un nuovo prestito concesso da Pimco – transazione da più di 400 milioni di euro per tre anni a un tasso di interesse di circa il 20% – era francamente una panzana. Anzi, Theun po’ sfotte la Gazzetta dello Sport che continuava a scrivere fino a pochi giorni fa “S per Scudetto, per Steven, per Soldi, per Shanghai, per Star. Tutto torna. Al centro di tutto c’è Zhang perchéè e resta nelle sue mani“.