Le precettazioni ledono il diritto allo sciopero | la strategia è svuotarlo dall’interno

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Italia governata dall’ultradestra meloniana starebbe procedendo ad ampie falcate verso una deriva “illiberale”. È questa l’accusa che sempre più di frequente si sente lanciare dai banchi dell’opposizione, sia essa parlamentare o mediatica. In particolare, i continui attacchi alla magistratura e alla stampa, cui fanno seguito progetti che potrebbero minarne indipendenza e potere di controllo, accompagnati dalla possibile introduzione del premierato – con ciò che comporterebbe nei termini di diminuzione delle prerogative del Presidente della Repubblica – fanno gridare a molti al rischio della trasformazione del nostro regime politico in una “democrazia illiberale” sul modello dell’Ungheria di Orbán. Un nuovo regime in cui il potere politico riesce a tenere sotto scacco, grazie a un sistema di nuove norme, di nomine nei posti chiave e di rimozione e repressione contro i non allineati, quello giudiziario e quello mediatico (sulla subordinazione del potere legislativo all’esecutivo pare invece che Meloni non debba sforzarsi, visto che è un processo già piuttosto avanzato, cui ha contribuito chiunque abbia governato negli ultimi anni).