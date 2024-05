Le pagelle Ederson da urlo Muro Hien Koop che qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) MUSSO 6,5. Impegnato solo nelle uscite, ma senza vere parate, ordinaria amministrazione. DJIMSITI 6,5. Serata relativamente tranquilla, ha chiuso ogni spazio a Wirth.7. Non ha sbagliato un anticipo, quando serviva si è fatto trovare pronto. KOLASINAC 7. La sua assenza contro la Juventus si era sentita. Ha chiuso ogni spazio, ha dato sicurezza alla difesa. Costretto a uscire zoppicante all’intervallo. ZAPPACOSTA 7. Suo il cross che ha portato all’1-0. Gara di esperienza e sostenza sulla destra.7,5. Presente ovunque, ha aiutato la difesa, ha dominato nei contrasti e nei recuperi. Uomo ovunque.MEINERS 6,5. Non ha dovuto fare magie, ha lasciato a Lookman le luci del palcoscenico ma ha fatto la sua parte. RUGGERI 7. Il ragazzo della Val Brembana, cresciuto nel vivaio, non ha fatto toccare palla al temuto Frimpong e ha corso tantissimo. DE KETELAERE 6,5. Nella prima mezz’ora del primo tempo è stato aggressivo e ha costretto il Bayer a sbagliare, si è un po’ spento dopo il 2-0 uscendo nella ripresa.