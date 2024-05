Le nuove guerre spaziali tra Russia ed Usa tra satelliti spia e veti Onu

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) C’è una verità poco raccontata dietro la notizia dello schieramento in orbita di un’arma antisatellite da parte russa. Per fare chiarezza occorre tornare al 20 maggio scorso quando il rappresentante permanente dellapresso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, ha spiegato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) la proposta di risoluzione guidata dallaper sostenere il divieto di invio di qualsiasi arma nello spazio, peraltro appoggiata anche dalla Cina. Non è la prima volta che queste due nazioni suggeriscono un’idea del genere: alla fine di aprile, gli Stati Uniti e il Giappone avevano presentato una loro risoluzione che cercava, in modo più specifico, di vietare il dispiegamento di armi di distruzione di massa.e Cina avevano richiesto però un emendamento che modificava il testo a favore di una mozione più simile a quella poi presentata e bocciata, focalizzata sul proibire il nucleare in orbita.