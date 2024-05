Le migliori moto vintage che puoi comprare adesso - anche a meno di 4 000 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quello delle(o modern classic) è un genere che negli ultimi anni ha scalato le preferenze deiciclisti di tuttapa, imponendosi come una delle categorie dominanti. E pensare che fino a qualche anno fa si trattava di prodotti di nicchia, poco considerati dai costruttori, che infatti avevano un'offerta limitata. Quando si parla diil faro tondo è quasi un must, così come una certa essenzialità delle linee. A questo proposito è fondamentale il serbatoio a goccia. Naturalmente ci sonole eccezioni, come per esempio la neonata Yamaha XSR 900 GP, che riprende in tutto e per tutto le forme delleda gara degli anni Ottanta. Insomma, a parte fari e serbatoio, è certamente fondamentale la coerenza estetica della, intesacome ispirazione a eventuali modelli del passato. Dopodiché tutto il resto può cambiare, dal manubrio al cupolino, passando per i parafanghi, i fitti e l'impianto si scarico.