LE IENE | MA CHE FINE HA FATTO IL SERVIZIO DI CHICO FORTI CON MARCO TRAVAGLIO?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con una nota stampa, Leprendono posizione dopo la diffida dalla trasmissione Accordi e Disaccordi di togliere lo spezzone in cuiparla di. «Nelle ultime ore ci state chiedendo in massa cheabbiailintitolato: “torna in Italia e alcuni diventano bipolari”. Abbiamo dovuto toglierlo perché chi deti diritti della trasmissione “Accordi e Disaccordi” ci ha diffidato intimandoci di toglierlo dal nostro sito perché, evidentemente, non era d’accordo nel farci tenere lo spezzone in cuiparlava del trasferimento diin Italia. Nessuno però può impedirci di raccontarvi cosa aveva detto. In modo che, chi se la fosse persa ora possa comprendere a fondo ilpensiero, rispetto al rientro in Italia del nostro connazionale condannato all’ergastolo negli Stati Uniti. Allora: il nostromostrava uno spezzone in cui, come di consueto, si trovava in studio ad “Accordi e Disaccordi” e a un certo punto, parlando dell’arrivo a Pratica di Mare die della foto che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni, pone un quesito.