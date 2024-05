Le emozioni degli 8mila atalantini allo stadio | a Dublino è festa - anche con la coppa tra le mani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024)(Irlanda). La vittoria dell’appartenenza, la vittoria delle proprie radici. “Siamo bergamaschi e non conosciamo confine” non è semplicemente un ritornello frequente di uno dei cori storici che ad ogni partita si alza dalla Curva Nord arrivando a tutto il pubblico, ma è un modo di vivere. L’Atalanta quest’anno in Europa lo ha dimostrato una volta di più. Aerano presenti in, arrivati via cielo in ogni modo, dai charter ai voli diretti fino agli scali e alle triangolazioni più creative che potessero essere concepite. Seppur in minoranza, considerando che da Leverkusen e dintorni erano arrivati in circa 12mila con biglietto e molti altri probabilmente senza, ma non se n’è accorto nessuno, almeno in termini di acustica. Novanta minuti a cantare orgogliosi, con le sciarpe in alto, i propri vessilli esposti sulle balaustre. Due aste, striscioni, bandiere, e poi tanta voce, tantissima carica trasmessa alla squadra.