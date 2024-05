Lazio | il Qatar sogna Luis Alberto - Lotito vuole blindare Mandas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 - C'è ancora una partita da giocare, ma acquisita la qualificazione alla prossima Europa League, dalle parti di Formello è già il momento di pensare al mercato. Oggi al centro tecnico biancoceleste i dubbi circa la formazione contro i neroverdi erano tutti in difesa. Con Casale squalificato, oggi né Patric né Hysaj hanno sostenuto il lavoro con la squadra, entrambi alle prese con qualche problemino fisico. Tutta di ridisegnare dunque la retroguardia biancoceleste in vista dell'ultima all'Olimpico in caso della conferma del doppio forfait, sia dello spagnolo, sia dell'albanese, con Marusic, ad affiancare Romagnoli e Gila. Ma se i dubbi circa la difesa sono di campo, è completamente diverso il discorso relativo a. L'avventura dello spagnolo a Roma, sponda biancoceleste, sembra essere arrivata al capolinea. Il mal di pancia con annesse dichiarazioni nel post partita vinta contro la Salernitana non sono passate in sordina.