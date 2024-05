Latina - litiga con la figlia e tenta il suicidio | 63enne trovata in un burrone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 –ildopo una discussione con la: tragedia sfiorata a Sezze dove un cittadina romena, dopo aver discusso per futili motivi con la propria42enne, si è allontanata dall’abitazione di quest’ultima con l’intento di suicidarsi. Immediatamente le ricerche condotte dai carabinieri della locale stazione unitamente al personale dei Vigili del Fuoco die quelli della Protezione civile sono riusciti a trovare, in località Anfiteatro, lain una circa una profondità di metri 30. La signora era in stato confusionale e veniva trasportata a mezzo ambulanza presso il nosocomio di. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .