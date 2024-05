L’Atalanta vince l’Europa League - l’Atalanta | La festa sarà la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Dopo la vittoria e l’arrivo della squadra a Bergamo con la coppa, è tempo di pensare allaper celebrare la vittoria delin Europa. Così fa sapere il club bergamasco: “Quello ottenuto ieri sera a Dublino è un traguardo storico chevuole celebrare con tutti i suoi tifosi, per questo sta organizzando per laun momento di: il programma dell’evento verrà reso noto nei prossimi giorni. In attesa di festeggiare tutti insieme, grazie di cuore a tutti i tifosi per la loro passione ed il loro grande attaccamento! Sempre forza Atalanta”.