L’Atalanta porta la coppa a Bergamo | la squadra atterra a Orio alle 13 45

(Di giovedì 23 maggio 2024)al Serio. È previsto per le 13.45 di oggi (giovedì 23 maggio) il rientro adel, dopo il successo nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ladecollerà da Dublino attorno11, ora italiana, e atterrerà insieme allaall’aeroporto dial Serio: sarà questa la prima occasione per il popolo bergamasco per riabbracciare i protagonisti di un’impresa leggendaria. Lookman e compagni, però, non utilizzeranno i classici varchi d’uscita dello scalo orobico, per evitare di intralciare le normali operazioni di afflusso e deflusso degli altri passeggeri. Il bus dellalascerà l’aeroporto dial Serio utilizzando il varco Nord, che ha sbocco su via Paderno a Seriate nella zona del nuovo gateway Ups, solitamente destinatoattività dei voli cargo. .

Il Modello Atalanta è sul tetto d'Europa: dominati in finale gli Invincibili del Bayer Leverkusen, Bergamo in festa - Uno dei segreti è la prestazione dei due centrocampisti centrali per la copertura della squadra e ripartire in attacco. Negli anni Novanta quando vedevo il calcio olandese, van Gaal era uno dei pochi ...

Gasperini gela l'Atalanta in diretta: "Il momento migliore per l'addio" - Prima Europa League per una squadra italiana, primo trofeo continentale per la Dea. E' l'ultimo ... Quasi un commiato, anche se il suo contratto a Bergamo scade nel 2025 . Tuttavia, le voci di un suo ...