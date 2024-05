L’Associazione renale europea ERA premia Ariela Benigni dell’Istituto Mario Negri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024)(ERA) conferirà l’ERA Award ad, segretario scientificodi Ricerche Farmacologichee Coordinatore delle ricerche per le sedi di Bergamo e Ranica (BG), giovedì 23 maggio,durante il 61° Congresso ERA a Stoccolma. L’importante riconoscimento verrà assegnato “per l’eccezionale contributo alla ricerca di base in nefrologia”. “Se considero la mia attività, più che di ricerca di base parlerei di ricerca pre-clinica che ha avuto e ha tuttora un ruolo chiave nel campo delle malattie renali e non solo – commenta–. Attraverso modelli sperimentali abbiamo nel tempo imparato a conoscere quali sono le cause e quali i meccanismi molecolari responsabili dell’insorgenza e della progressione di molte malattie renali. Attualmente abbiamo sviluppato in laboratorio modelli che permettono di avere mini-organi in provetta utilizzando cellule di pazienti.