L' arte della gioia di Valeria Golino è già la serie italiana con l' eroina più controcorrente di sempre

(Di giovedì 23 maggio 2024)è tornata al Festival di Cannes (dopo Miele e Euforia) per presentare un episodio de L’, la sua primatv, in arrivo al cinema il 30 maggio e il 13 giugno, e prossimamente su Sky e Now. Lasi rifà alla prima pdel libro scandalo di Goliarda Sapienza, scritto nel 1976 e pubblicato postumo negli anni Novanta. Un testo, come si direbbe oggi, e come dice la stessa, «sull’empowerment femminile» (altro che Furiosa), raccontato attraverso la figura di Modesta (Tecla Isolia), una bambina nata nell’entroterra aridoSicilia di inizio ‘900, che si trova sola dopo un incendio che uccide la madre e la sorella. Scioccata riprende a vivere in un convento, dove viene istruita fino ai 18 anni. Qui impara la disciplina e a pregare, sì perché Modesta è una specie di “animale da stalla”, ribelle e senza filtri. Mentre cresce vengono raccontati sprazzi del suo passato: il rapporto difficile coi genitori e con il padre, il giorno dell’incendio (che cosa è successo?) e le sue prime pulsioni sessuali.