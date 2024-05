L’arte del calligramma | quando le lettere danzano | Dipingono i pensieri Viaggio attraverso le parole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilrappresenta un affascinante punto d’incontro tra testo e immagine, dove lesi liberano dalla loro struttura lineare per abbracciare forme e contorni che raffigurano l’essenza stessa del loro significato. Questa forma d’arte, che ha radici profonde nella storia, da Apollinaire ai poeti visivi contemporanei, invita a esplorare nuovi orizzonti espressivi, dove il lettore è chiamato a immergersi in un’esperienza sensoriale unica.La creazione di unè un processo che richiede non solo abilità letteraria ma anche una visione artistica. Il poeta-artista, con delicatezza, sceglie lenon solo per il loro significato ma anche per il loro potenziale estetico, componendole in modo tale che la forma finale del testo riveli un’immagine. Quest’immagine, a sua volta, approfondisce e arricchisce l’interpretazione del testo, creando un dialogo tra vista e mente, immagine e parola.