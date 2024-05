L’addio a Ivo Bianconi - il quarto dei Baustelle | Un’energia incredibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Abbadia di Montepulciano, 23 maggio 2024 – La sua ultima mail, indirizzata all’amministratore dei, è partita mezz’ora prima che si verificasse il tragico incidente. Poi, un silenzio che ha sorpreso il professionista, abituato ad un quotidiano scambio di contatti con Ilvo. Il 78enne di Abbadia di Montepulciano che lunedì ha perso la vita, investito da un’auto, lungo la Strada per Chianciano, dove si era fermato per acquistare della frutta. I funerali sono stati celebrati ieri nella Parrocchia di San Pietro, ad Abbadia, davanti a centinaia di persone. Per Ilvostonano appellativi, peraltro corretti, come ’pensionato’ e ’settantottenne’; oltre al profondo ma composto dolore della famiglia, degli amici, dei compaesani, dal rito funebre sono emerse la grande vitalità, l’energia giovanile dell’uomo. «Ho fatto fatica mettere fuoco l’età di Ilvo» ha commentato il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, ancora scosso per l’accaduto.