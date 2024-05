La zona stazione è diventata un ghetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Che il livello di sicurezza della città sia allo sbando è sotto gli occhi di tutti, qualcuno è ora che si prenda le responsabilità". Il consigliere comunale della Lega nonché ricandidato Alessandro Rinaldi (foto in alto) interviene sull’aggressione di due giorni fa al titolare e ad un cliente del ‘Feeling Bar’ di via Eritrea, in. "Ormai nemmeno i cittadini si stupiscono più di questi episodi – continua l’esponente del Carroccio – la violenza ormai è una consuetudine. Occorrono interventi tempestivi per tutelare i reggiani e dunque una nuova Amministrazione che, a differenza di quella attuale, prenda piena consapevolezza dei problemi. La richiesta dell’esercito quale forza deterrente per la prevenzione di fenomeni di criminalità è una necessità non più rimandabile". E infine: "Noi del centrodestra abbiamo ben chiaro cosa serva alla città in termini di sicurezza che sarà uno dei nostri pilastri".