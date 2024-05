La volta buona - Eleonora Giorgi interrompe l’intervista di Clizia Incorvaia | Vivo sospesa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024)è stata ospite de La. Nel corso del programma ha parlato del suo imminente matrimonio, il cui programma è stato rivoluzionato per un chiaro motivo famigliare. Il matrimonio disposerà il suo Paolo Ciavarro il 12 luglio. A Caterina Balivo ha raccontato della proposta di matrimonio del suo grande amore, giunta il 31 dicembre. Erano in Trentino e si stavano preparando per il cenone di Capodanno. “Gli ho chiesto se gli piacesse come stavo e lui mi dice che manca qualcosa. Allora Gabri mi dà la scatolina, vedo l’anello e lui si è inginocchiato. È stato bellissimo”. Le nozze dovevano però essere celebrate in Campania a ottobre. Tutto è però andato diversamente. Cerimonia anticipata di diversi mesi, a luglio, e anche un cambio di location. Tutto per il bene di, madre di Paolo Ciavarro. “Quando abbiamo deciso la data, non sapevamo neanche se potesse operarsi.