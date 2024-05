La truffa viaggia on line Sottratti diecimila euro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tretori onfiniscono nella rete dell’Arma dopo aver scucito ben 10milaad una donna di 50 anni agganciata con quella che si manifesta come laondel momento. I carabinieri hanno denunciato tre persone, due 28enni residenti nel bolognese ed una 68enne del casertano, con l’accusa diin concorso. L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da una 50enne della zona, vittima dell’ultima trovata in materia di raggiri tramite social network ed applicativi di messaggistica istantanea. Si tratta dell’offerta di guadagni immediati per compiti apparentemente semplici e banali quali l’apposizione di un “Mi piace“ sul video trailer di un film, che però sottende l’intento dei malfattori di sottrarre dati sensibili, quali ad esempio le coordinate bancarie o direttamente somme di denaro nei conti della malcapitata vittima. E’ proprio quello che è accaduto alla 50enne che, nel mese di marzo scorso , mediante WhatsApp, ha ricevuto un messaggio da un falso ’recruiter’ che le ha proposto guadagni facili per mere azioni su link inviati tramite chat.

