La Toscana per la Gen Z A portata di smartphone

(Di giovedì 23 maggio 2024) A 13 anni dalla messa online della prima versione e a 5 dall’ultimo restyling, arriva il nuovo sito web di Giovanisì. Il progetto della Regioneper l’autonomia dei giovani aggiorna il suo principale strumento di comunicazione e informazione per andare incontro alle nuove logiche di navigazione nella rete e di esperienza di ragazze e ragazzi della Generazione Z. Le voci di accesso alle opportunità offerte si riducono da sette a quattro aree tematiche: Studio e mi formo, Lavoro, Faccio impresa e Partecipo, dove è possibile trovare tutti i bandi e le iniziative. Sarà ancora più facile per gli utenti individuare le varie opportunità di interesse, anche grazie alla possibilità di filtrare i bandi per fascia d’età. Maggiore visibilità è assicurata ai canali social che seguono l’utente durante la navigazione e l’home page con lo spazio dedicato ai video. A cura di Maurizio Costanzo .