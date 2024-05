La storia di Federica Ferrari e Francesca Gatti - che hanno aperto una panetteria a Milano | Il nostro segreto? Lo storytelling

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Quella di, 43 anni, laureata in Economia, e, 40 anni, laureata indell’arte, è ladi un cambiamento di vita. La prima si occupava di comunicazione, la seconda di eventi. A Parigi, racconta il Corriere della Sera,ha imparato anche l’arte di fare il pane. Le loro vite s’incontrano nel 2020 a, intorno a via Washington, «dove mancava un’offerta di pane moderno: magari c’erano panifici di vecchia generazione che usavano farine bianche e lievito di birra», raccontano al quotidiano. Di qui, la decisione di capire una. Che è anche un forno, una caffetteria e pure una bakery kosher, con le regole della religione ebraica per quanto riguarda l’alimentazione. Nasce, così, Ambrogia nel 2022, un locale che propone pani di grande formato, pagnotte, con farine macinate a pietra, lievito madre, grani antichi. «Sentiamo illavoro come una missione, quella di fare un pane buono, sano, digeribile con ingredienti di qualità», raccontano.