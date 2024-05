La stanza degli omicidi | il trailer del nuovo film con Uma Thurman

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 23 maggio 2024) Umae Samuel L. Jackson tornano insieme al cinema con La, ildi Nicol Paone in arrivo dal 6 giugno nelle sale italiane, distribuito da Universal Pictures. Insieme a loro nel cast de Latroviamo Joe Manganiello, star della saga Magic Mike, Dree Hemingway, Maya Hawke, e Liv Morgan. La: sinossi Patrice (Uma) ha un grosso problema: la sua galleria d’arte newyorchese non ingrana. Gordon (Samuel L. Jackson) e Reggie (Joe Manganiello) hanno un problema ancora più grande: organizzare colpi per la mafia è redditizio, ma hanno bisogno di un modo migliore per riciclare i loro soldi. Quando i tre vengono fatti incontrare da una conoscenza in comune, il mondo dell’arte si fonde con quello della malavita e un assassino diventa accidentalmente un fenomeno avanguardistico. Questi nuovi soldi, però, li portano a prendere pessime decisioni, e il nostro trio finirà presto in una disperata lotta per la sopravvivenza.