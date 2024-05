La Spagna si è innamorata dell’Atalanta | Erano un club di provincia - ora sono tra le big Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Atalanta ha vinto l’Europa League contro il Bayer Leverkusen 3-0. Gli spagnoli dielogiano il lavoro dirigenziale della Dea e del tecnico Gian Piero Gasperini. I Percassi hanno trasformato l’Atalanta da “di” a una delle big d’Italia L’Atalanta, alla fine, è riuscita a conquistare un titolo che ha coronato la brillante ‘era Gasperini‘ dopo tre finali di coppa perse. A Dublinoriusciti a fare quello che in pochi fuori Bergamo credevano di poter fare: battere l’invincibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La Dea è undove al centro c’è la famiglia; i Percassi (guidati da Antonio, ex calciatore diventato imprenditore di successo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo) hanno trasformato undi(come si definivano loro stessi) in una delle big d’Italia. Senza le risorse di Juventus, Inter o Milan, sidedicati a fare le cose per bene, creando una struttura dirigenziale d’élite e ingaggiando un allenatore che li avrebbe condotti al successo: Gian Piero Gasperini.