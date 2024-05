La Sapienza di Golino | Libera - anche scabrosa L’arte della gioia è essere donna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Giovanni Bogani Modesta è scandalosa, Modesta vive pienamente la sua libertà e la sua sessualità. Modesta è ribelle, scostumata, è una bimba analfabeta con un padre che abusa di lei, Modesta muore e rinasce mille volte. Modesta è pronta a tutto, senza scrupoli, senza morale. Cerca amore, cerca sesso, cerca un posto nella società. E ruba la sua parte di, dovunque ne trovi. È la giovaneche Valeriaracconta ne, una serie tv potente, presentata ieri in anteprima mondiale a Cannes. E che prima di approdare su Sky uscirà nelle sale italiane, in due parti: la prima, il 30 maggio, la seconda il 13 giugno. All’inizio era un romanzo, venuto alla luce fra molte difficoltà:, Goliardalo aveva iniziato nel 1967, lo aveva terminato nel 1976. Ma, rifiutato da mille case editrici, fu pubblicato postumo solo nel 1998, in poche centinaia di copie.