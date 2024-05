La rotta indicata dal Fondo monetario internazionale per il post europee

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mancano poche settimane alla fine di una campagna elettorale noiosa, in cui non si è parlato dei veri problemi dell’Europa e dell’Italia. Per il dopo elezioni c’è però già un’agenda con cui il governo, seppure non vorrà attuarla, dovrà confrontarsi. È il rapporto del(Fmi) ex articolo IV, che dice chiaramente che si è chiusa un’epoca. Quella dei bonus insensati, di una crescita sostenuta dal deficit: dalle decontribuzioni ai sussidi per il caro energia, passando per il Superbonus. Per un paese con un debito altissimo e crescente è un modello insostenibile: “È necessario un aggiustamento fiscale più rapido del previsto per abbassare il rapporto debito/pil e ridurre i rischi finanziari”, dice il Fmi. La traduzione in cifre è “un avanzo primario molto più elevato, prossimo al 3 per cento del pil” entro il 2026. Vuol dire un forte aggiustamento fiscale, molto più importante di quello indicato nel Def che prevede un avanzo primario del 2,2 per cento nel 2027 (il 3 per cento, forse, nel 2028).