La rigenerazione urbana Torna l’impianto sportivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non solo si è risolta una questione di degrado. Ma arrivano spazi importanti per la comunità. Il primo giugno alle 17.45 la Parrocchia della Beata Vergine a Pistoia inaugurerà ladegli spazi verdi adiacenti alla chiesa ed il recupero delpolivalente che dopo anni di degradoad essere a disposizione della parrocchia: si tratta di un’area da sempre aperta al quartiere e alla città, luogo di incontro di parrocchiani e cittadini di tutte le età. Un luogo si socializzazione e di crescita. L’intervento su queste aree, portato a termine grazie al contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – spiega una nota – che ha inserito il progetto nell’ambito del bando Piccole Bellezze, realizza il potenziamento e la qualificazione, in ambito urbano, di servizi alle persone come strumento di prevenzione e cura della salute, come forma di aggregazione in particolare per i diversamente abili, gli anziani, e i bambini facendo in modo che possano coesistere nel modo migliore a contatto tra loro.