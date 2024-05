La radiologia a domicilio funziona Servizio esportato in altri Distretti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il progetto “Ladomiciliare: integrazione con la piattaforma di telemedicina e con il fascicolo sanitario elettronico“, attivo presso il Distretto del Trasimeno, presto potrebbe venire esteso anche addell’Usl Umbria 1. Il, entrato in funzione meno di un anno fa, è stato premiato lo scorso fine settimana a Genova nell’ambito della XXII edizione del Premio Filippo Basile, il grande appuntamento annuale dedicato alla formazione nella pubblica amministrazione. Il progetto, che ha come responsabile scientifico il direttore del Distretto del Trasimeno Emilio Paolo Abbritti è nato per un duplice obiettivo: contribuire al piano di abbattimento delle liste di attesa e consentire di eseguire esami radiografici aldi tutti i soggetti con oggettive difficoltà alla mobilizzazione e al trasferimento ospedaliero come, ad esempio, pazienti portatori di disabilità, malati oncologici in fase terminale, soggetti a gravi malattie neurologiche, post-traumatici gravi ed in fase di ripresa da intervento chirurgico, nonché utenti ospiti di Rsa.

