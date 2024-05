La protesta simbolica del Movimento femminista e transfemminista di Firenze per combatte l' attacco al diritto all' aborto e per ribadire che tutti i presidi di salute devono garantire le libertà di scelta e l’autodeterminazione 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il nastro rosso e bianco segnaletico chiude i cancelli di ingresso dei consultori pubblici die un messaggio spiega il motivo: «Vietato l’ingresso agli anti-abortisti! Sui nostri corpi decidiamo noi!». Si tratta delladele translocale Non Una di Meno, nata in conseguenza all’approvazione dell’emendamento che permetterà alle Regioni di collaborare con associazioni antiabortiste per l’organizzazione dei servizi dei consultori. Luciana Littizzetto e la lettera a Maurizio Gasparri sull’: «La legge 194 è di tutte le donne» X Non Una di Meno: fuori gli antiabortisti dai consultori Le attiviste di Non Una di Meno non ci stanno ed esprimono la loro totale contrarietà, ribadendo che «diledie l’autodeterminazione, e vietare invece l’ingresso aquei gruppi che attaccano ladie l’autodeterminazione».