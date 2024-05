(Di giovedì 23 maggio 2024) SiiPet registra live in 4k a 30 fotogrammi al secondo e rileva in tempo reale se c'è qualcosa che non va.

Franco Di Mare è morto venerdì 17 maggio a 68 anni. Il giornalista non ha voluto la camera ardente e i funerali si terranno lunedì Franco Di Mare non ha voluto per sé la camera ardente. L’inviato Rai, che è deceduto ieri a Roma nell’appartamento vicino a Saxa Rubra che ospita gli studi nei quali, sino a poco tempo fa, aveva lavorato, lo scorso 28 aprile aveva denunciato la “ripugnanza” della Rai che si era eclissata di fronte alla sua malattia: un mesotelioma dovuto all’amianto con cui era entrato in contatto nel corso del suo lavoro di inviato nelle aree di guerra. 361magazine

Sarà Real Cameranese-Montemarciano la finale playoff del girone B di Prima Categoria. Alla Real Cameranese basta il pareggio (2-2) alla fine dei tempi supplementari per continuare la corsa alla Promozione in virtù della miglior classifica alla fine della stagione regolare. sport.quotidiano

La prima pet camera con AI che riconosce gli animali domestici e monitora i comportamenti - SiiPet si presenta come la prima vera pet camera con AI al mondo , ovvero un primo esempio di come sia possibile utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare e potenziare il lavoro delle webcam che monitorano in ...

Elezioni in GB, Sunak rompe gli indugi: alle urne il 4 luglio - ...Tory britannico Rishi Sunak ha deciso di avviare le procedure per lo scioglimento della Camera dei Comuni, indicando la data del 4 luglio per le elezioni politiche nel Regno Unito, 6 mesi prima ...