La Palestina non va riconosciuta unilateralmente - dice Joe Biden

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha detto che uno Stato palestinese dovrebbe essere creato attraverso «negoziati diretti tra le parti coinvolte». In questo modo ha indirettamente criticato l’iniziativa di Spagna, Norvegia e Irlanda, che ieri hanno dichiarato di voler riconoscere ufficialmente, il prossimo 28 maggio, uno Stato palestinese. Secondo la portavoce della Sicurezza nazionale Adrienne Watson, il presidenteè un «forte sostenitore della soluzione a due Stati», come ha detto in un’intervista a Forbes. Poi ha aggiunto che uno Stato palestinese non dovrebbe essere riconosciuto «attraverso il riconoscimento unilaterale, ma dovrebbe essere realizzato attraverso trattative dirette tra le parti». Annunciando l’intenzione di voler riconoscere uno Stato palestinese, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha detto di sperare che la mossa sproni altri Paesi occidentali «a seguire questa strada».