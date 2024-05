La Nuova Caledonia si ribella a Parigi per il nichel

(Di giovedì 23 maggio 2024)è preoccupata. Le rivolte antifrancesi insono un rischio. Tanto che il presidente francese Macron è volato nell’isola in mezzo al Pacifico, insieme al ministro della Difesa e degli Interni. In gioco c’è la tenuta di un “territorio d’oltremare”, ma c’è anche molto di più. Il. Il Paese produce il 6% del materiale fondamentale per la transizione ecologica. È uno dei maggiori produttori al mondo, dopo Cina e Indonesia. Per la Francia è importante dunque mantenere il controllo del ricco sottosuolo e frenare l’impennata dei prezzi del metallo, scatenata dall’instabilità politica dell’arcipelago. Laè uno dei “territori d’oltremare” francesi e la questione indipendenza esiste da decenni. Si sono susseguiti rivolte, accordi e referendum e gli indipendentisti, gli indigeni Kanak, non hanno mai avuto la maggioranza, anche a causa dell’immaturità politica, dell’indisponibilità ai mezzi di comunicazione e della “velata minaccia” delle conseguenze di non avere più il passaporto francese (come per il nord Africa).

