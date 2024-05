La nostra Raffaella - speciale sulla Carrà | quando in tv e ospiti

L’amicizia e la collaborazione tra Enzo Paolo Turchi e Raffaella Carrà è di lunga data, scorreva l’anno 1971 quando i due, scandalizzando la penisola, si esibirono per la prima volta nel ballo del Tuca Tuca in TV al celebre programma Canzonissima! Da lì l’amore per la danza, per l’arte e l’amicizia gli ha portati a girare il mondo per tournée e a lavorare insieme a vari programmi televisivi come: Ma che sera e Fantastico.

