La Mille Miglia Tappa pratese a zero emisssioni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Conto alla rovescia per la, che passerà da Prato venerdì 14 giugno. TLa novità di quest’anno è che sarà unaa emissioni, grazie alla compensazione delle emissioni inquinanti attraverso un progetto di neutralità carbonica. L’idea vede come protagonista Aci Prato che grazie al contributo dei suoi tecnici ha calcolato l’impatto delle manifestazione, in pquantità di anidride carbonica emessa. E che poi in accordo con il Comune provvederà a piantumazioni e ad azioni green per pareggiare la bilancia delle emissioni. Lapasserà da qui nell’ambito della quarta, che porterà le auto d’epoca da Roma a Bologna. La carovana entrerà nella nostra provincia da Carmignano, all’altezza de Il Pinone. Poi transiterà per Poggio a Caiano, seguirà il tracciato in via Roma, per poi svoltare sull’asse delle industrie. Qui imboccherà via Berlinguer, passerà davanti al Museo Pecci, e vedrà le auto in gara svoltare in via Ferrucci lungo la corsia preferenziale.

