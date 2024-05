La luce e il sapere Diapositive del Novecento

Artur Dainese (Mediaset Infinity) A tre giorni dal debutto, scocca già l’ora della seconda puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria. Qui su DavideMaggio.it siamo dunque pronti per il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.

davidemaggio