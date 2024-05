La Liguria post Toti | le dimissioni dopo le Europee e candidato della Lega - se nel Veneto tocca a Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) CasermaGuardia di finanza di Molo Giano, all’interno del porto di Genova. Il presidente, ai domiciliari dal 7 maggio, si è sottoo al primo interrogatorio dell’inchiesta che lo vede coinvolto per corruzione. Sono più di cento le domande che i pubblici ministeri e il procuratore l’aggiunto hanno preparato per Giovanni. Nulla è trapelato delle sue deposizioni, tantomeno ci sono sviluppi sulle sue intenzioni: manterrà la carica di governatore o lascerà il ruolo? Mentre dal diretto interessato e dal suo entourage non filtrano indiscrezioni, nei partiti di centrodestra la discussione sul successore diè iniziata. E qualcosa sfugge alla riservatezza: sarebbe da scegliere nei ranghiilalla presidenza. Ci vorrà ancora qualche mese primadecisionecoalizione, anche perchénon si dovrebbe dimettere nell’immediato. Questione di consensi: l’annuncio del passo indietro, con relativo subbuglio mediatico in prossimità del voto europeo, sarebbe un assist alla propaganda del centrosinistra.