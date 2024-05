La gioia per la coppa - la rabbia per il rientro saltato | l’odissea dei tifosi atalantini in attesa del charter

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarebbero dovuti ripartire alle 3 del mattino di giovedì 23 maggio e invece, secondo le ultime notizie che gli sono state date, non decolleranno alla volta di Bergamo prima delle 16. È una vera e propria odissea quella che stanno vivendo centinaia diche, dopo la grande festa per la conquista dell’Europa League, si sono diretti all’aeroporto di Dublino per salire sul voloche li avrebbe riportati a casa. Un viaggio programmato, organizzato dall’agenzia Ovet, che avrebbe dovuto riportare a casa di prima mattina i supporter nerazzurri: invece già al loro arrivo al più importante scalo irlandese è stato chiaro che avrebbero dovuto passare lì la notte. Si sono arrangiati come meglio hanno potuto: i più fortunati hanno trovato sedie e qualche divanetto, la maggior parte si è invece dovuta accontentare del pavimento, solo con uno zaino a reggere il capo. “Abbandonati qui e senza alcuna assistenza – denuncia uno di loro – Nessuno ci ha proposto un’alternativa, una camera d’albergo…In aeroporto tutto chiuso, bar compresi ovviamente, e staremo qui fino alle 14.